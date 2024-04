Ronald Acuña Jr. lideró victoria de los Bravos de Atlanta en la MLB

260019

Los Bravos de Atlanta de Ronald Acuña Jr. derrotaron 6-5 a los Mets de Nueva York en la jornada de este martes por la noche de la MLB.

El actual MVP de la Liga Nacional conectó dos imparables, anotó dos carreras, recibió una base por bolas y se robó tres bases para guiar el triunfo de su equipo.

Después de un inicio complicado, Acuña empieza a dar muestras de que está volviendo a su mejor versión, siendo el líder de la franquicia.

Con este resultado, los Bravos de Atlanta tienen récord de siete victorias y tres derrotas. Por su parte, los Mets de Nueva York han conseguido cuatro y siete.

Now you see him. Now you don't.



Ronald Acuña Jr.'s THIRD stolen base of the night! pic.twitter.com/Nm8vhMOmM6