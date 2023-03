66344

El jardinero venezolano de los Bravos de Atlanta Ronald Acuña Jr., mostró su fuerza y velocidad en el spring training durante la tarde de este sábado en el enfrentamiento que sostiene su equipo con los Mellizos de Minnesota.

El de la Sabana disparó sencillo al jardín izquierdo y terminó aterrizando en la tercera almohadilla por su destreza a la hora de correr las bases. Más tarde, conectó cuadrangular con un compañero en circulación.

El estelar de los Bravos ha despertado con su madero y en el encuentro está ligando de 4-2 con dos carreras impulsadas gracias a un cuadrangular. Acuña Jr. promedia 333 con ocho imparables en 24 turnos al bate.

Ronald Acuña Jr. with an absolute mash to the moon pic.twitter.com/P8ru9u4o8c