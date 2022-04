Ronald Acuña Jr. arremete contra Freddie Freeman: «No lo voy a extrañar» (+Video)

abril 7, 2022 - 5:44 pm

Ronald Acuña Jr. desató la polémica con unas declaraciones en las que ‘carga’ contra el primera base Freddie Freeman. En una entrevista realizada mediante Instagram Live realizada con el periodista Yancel Pujols, el venezolano evidenció que la relación entre ambos no era la más agradable.

«No lo extrañaré, nosotros no éramos muy cercanos. Tuvimos muchos choques, a él nunca le importó cuando me golpeaban y no era una persona con quien se podía hablar mucho», comentó el beisbolista de 24 años durante la charla.

Los dos han tenido roces desde la llegada del venezolano a las Ligas Mayores con los Bravos de Atlanta cuando esté aterrizó en 2018. Afirma en la misma entrevista que también fue reprimido por los veteranos del equipo y el propio Freeman a su llegada por cómo se pintaba los ojos de negro.

«Muchos de los veteranos me la aplicaron durante dos años», comentó el jardinero nacido en La Guaira durante el transcurso de la charla con el periodista dominicano en la red social.

La actualidad de ambos jugadores

Freddie Freeman, jugador más valioso de la Liga Nacional en 2020, y fue uno de los nombres más destacados de la agencia libre, a la que perteneció por primera vez. Después de 12 años con el equipo de Atlanta, Freeman firmó por Los Angeles Dodgers por un contrato de 6 años y 162 millones de dólares.

Por su parte, Ronald Acuña Jr sigue en proceso de recuperación tras sufrir una lesión de rodilla la temporada pasada. El venezolano espera poder regresar unos días más tarde del Opening Day.

