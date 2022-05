Roland Garros aumenta considerablemente sus premios para 2022

mayo 4, 2022 - 12:52 pm

1880993

Roland Garros elevará a 46 millones de dólares (43,6 millones de euros), con un aumento significativo de las primas pagadas a los tenistas eliminados en las calificaciones y en primera ronda, anunció este miércoles la Federación Francesa de Tenis (FFT).

El torneo del Gran Abierto francés se celebrará del 22 de mayo-5 de junio en París en sus instalaciones, que cuenta con veinte pistas. La pista central «Philippe-Chatrier» podría albergar la final del Roland Garros-

Según la FFT, este monto de 43,6 millones de euros (46 millones de dólares) marca una progresión de un 6,8% con respecto a 2019, «última edición del torneo que se desarrolló en condiciones normales», sin restricciones sanitarias ligadas al Covid.

La dotación para las competiciones individuales registró un aumento de un 1,43% con respecto a 2019, con una progresión significativa del monto para los jugadores eliminados en la primera ronda (+35% con respecto a 2019 y 3% con respecto a 2021) con una prima de 62.000 euros (65.400 dólares), mientras que los ganadores de las pruebas individuales masculina y femenina recibirán cada uno 2,2 millones de euros (2,32 millones de dólares).

Los organizadores de Roland Garros también se han acordado de los tenistas que no pasarán las calificaciones, con un aumento del 66% de la dotación atribuida en ese estado del torneo con respecto a 2019 y del 30% con respecto a 2021.

Un jugador eliminado en la primera ronda de las calificaciones recibirá 14.000 euros (14.800 dólares), en la segunda ronda se embolsará 20.000 euros (21.100 dólares) y en la tercera 31.000 euros (32.700 dólares).

🤝 Roland-Garros and Renault team up to move the lines !

A 5️⃣-year partnership agreement

🚗A fleet of eco-friendly vehicles

🎾Ground-breaking branding

🆕Innovation on show all tournament long

👉 https://t.co/eddIqngE1k#RolandGarros pic.twitter.com/iioeEiq3bX

— Roland-Garros (@rolandgarros) April 28, 2022