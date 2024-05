Roger “The Kid” Gutiérrez en la última fase de su preparación para brindarle el triunfo a su afición

El boxeador zuliano Roger “The Kid” Gutiérrez se encuentra listo para brindarle un triunfo por nocaut a su afición cuando enfrente al mexicano Alan “Supermán” Ayala, en combate por el título Fedecentro que estelariza la cartelera “Sentir Zuliano” a realizarse en el Palacio de Eventos de Maracaibo el próximo sábado 18 de mayo.

“Ha sido uno de los mejores campamentos de mi carrera profesional. Ya me siento preparado no solo para triunfar, sino para noquear a Alan Ayala”, manifestó el ex monarca mundial AMB de las 130 libras, tras una jornada de sparring celebrada en el gimnasio de boxeo del complejo polideportivo de Maracaibo.

Si bien todavía faltan diez días para el combate, Gutiérrez, quien se mantiene trabajando a doble turno los siete días de la semana, aseguró que “técnicamente me siento bastante bien, lo mismo que en lo físico”.

“Es un gran compromiso volver a pelear frente a los fanáticos de Maracaibo y de toda Venezuela, por eso les daré el mejor espectáculo posible. La meta es volver a traer un campeonato del mundo para el boxeo de este hermoso país que se lo merece”, sentenció el marabino, de 29 años, y hoja profesional de 27 triunfos, con 21 de ellos por la vía del nocaut.

Esta será la tercera como profesional de Roger “The Kid” Gutiérrez en la ciudad que lo vio nacer. El 14 de noviembre de 2015 noqueó en el segundo round a Gustavo Vera y el 3 de marzo de 2023 despachó por la vía rápida, en el segundo asalto, al dominicano Henry Delgado para obtener el cinturón Fedelatin de la AMB en la división superpluma.

Con nuevas “vedettes”

Para beneplácito de la afición boxística del país, la empresa MagnaTech Oil, organizadora de la cartelera Sentir Zuliano, confirmó que no solo Roger Gutiérrez está preparado, sino que el resto de los talentos que subirán al cuadrilátero este 18 de mayo están en plenitud de condiciones para dar un gran show, como ellos mismos han declarado, al estilo Las Vegas.

“Además de Roger, tenemos mucha expectativa con el invicto Géremi Vera, quien es zuliano y lo estamos apoyando, al igual que a Rodrigo Ramírez, un peleador que ya figura como ranqueado número nueve del mundo para la Asociación Mundial de Boxeo y desde hace más de una semana está aquí en Maracaibo preparándose de forma muy seria para seguir ascendiendo en su carrera”, destacó el promotor Alexánder Araujo.

El vocero confirmó que el evento tendrá carácter internacional, pues está confirmada la presentación del invicto Alessandro Rigucini, peso welter italiano que no conoce la derrota en 28 pleitos rentados, aparte de labrar una exitosa carrera como peleador profesional de artes marciales. Su rival será el merideño Milner Marcano.

Fotos: Luis Bravo

Nota de prensa / Cárdenas Sports

