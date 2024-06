Rodrygo ratifica su intención de continuar en el Real Madrid

El atacante brasileño que milita en el Real Madrid, Rodrygo Goes, ratificó su compromiso de continuar en el club tras las recientes declaraciones, días antes de disputarse la final de Champions.

El delantero carioca, manifestó que la prensa local manipuló sus palabras en torno a su futuro, donde también consideró al Manchester City como el mejor equipo.

Rodrygo partió como titular en el duelo ante el Borussia Dortmund, y al titularse campeón en la UEFA Champions League, aclaró todo lo ocurrido y dio su punto de vista en Wembley.

«El vídeo se hizo aprovechando el momento, se han aprovechado de que había una final de la Champions. Si ves el vídeo, la entrevista está toda cortada, no está al final de la entrevista. Cuando me pregunta si voy a estar toda mi vida en el Real Madrid, yo no tengo forma de saber eso. Dije que quiero estar aquí para siempre, pero que no tengo forma de saberlo», enfatizó el brasileño.

«En la entrevista dije que todavía tengo contrato», añadió. «Cuando digo que fue un placer estar aquí todos estos años no lo digo porque me vaya a ir sino porque fueron un placer para mí. Sigue siendo un sueño, tengo contrato y la certeza de que voy a seguir», finalizó.

El extremo brasileño, de 23 años, logra su segundo título de Champions tras su llegada a la institución blanca, en la que se siente a gusto, apareciendo en momentos cruciales con el equipo español.

