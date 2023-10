Rodolfo “Speddy” González mantuvo un regreso triunfante

#TBT Ya cerramos la temporada 2023.

Una de las mejores que he tenido hasta ahora y que no imaginé que sería posible luego de tanto tiempo. Valió la pena!



Resumen: 🏆🏆🏆 1#

5 podiums adicionales.

3ros en el campeonato.



2024 se vienen cosas grandes!

No hay vuelta atrás! pic.twitter.com/J6zIVRq5Df