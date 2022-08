Rodolfo Castro recibe sanción tras su incidente con el celular en pleno juego de la MLB

“Para ser honesto contigo, no creo que haya algún jugador de béisbol que salga al terreno con la intención de quedarse con su celular. Es horrible que me haya pasado a mí. Obviamente, fue sin querer. Si te soy honesto, me siento horrible”.

This is a first… Rodolfo Castro's phone fell out of his pocket in the middle of the game 😅 pic.twitter.com/qaPd34qroF

— Bally Sports Arizona (@BALLYSPORTSAZ) August 10, 2022