Tras 11 temporadas en la gran carpa, el receptor venezolano Róbinson Chirinos anunció su retiro del beisbol profesional este miércoles.

El careta criollo que cumplirá 39 años en junio, disputó su última temporada en las grandes ligas en la temporada 2022 con los Orioles de Baltimore, donde promedió 179 con cuatro cuadrangulares en 67 juegos. De por vida en la MLB, Chirinos bateó para 226 con 95 jonrones y un OPS de 738.

El venezolano defendió desde la receptoría en la MLB a las novenas de Tampa Bay, Rangers de Texas, Astros de Houston, Cachorros de Chicago y Orioles de Baltimore. En Venezuela jugó con el Navegantes del Magallanes, equipo con el que se despidió previamente.

“Con un corazón feliz, pero apesadumbrado, estoy anunciando mi retiro del beisbol profesional”, publicó Chirinos en un comunicado de prensa en sus redes sociales.

“Después de mucha contemplación y reflexión, he decidido cerrar este capítulo de mi vida. No ha sido una decisión fácil, pero siento que es la correcta para mí, ya que he entregado mi corazón y mi alma a este deporte durante tantos años. El béisbol ha sido más que un juego para mí. Ha sido mi pasión, mi amor y mi identidad desde que tengo memoria”, agregó.

Chirinos, quien fue un motivador de la selección venezolana en el Clásico Mundial de Beisbol este año, solo tomó un turno al bate donde ligó de 1-1 con doble en el torneo mundialista.

“A los fanáticos, gracias por su lealtad inquebrantable y dedicación a este gran deporte, han sido el alma de mi carrera, y me siento honrado por la efusión de apoyo y aliento que me han mostrado a lo largo de los años”, finalizó.

