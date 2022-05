Richard Carapaz es el nuevo líder del Giro de Italia

mayo 21, 2022 - 3:17 pm

1884919

El ecuatoriano Richard Carapaz se puso al comando de el Giro de Italia tras llegar tercero en la etapa 14. Tiene ventaja de siete segundos sobre su escolta Jai Hindley.

«Tenemos la «maglia rosa» y será importante defenderla. Ahora viene lo más difícil», dijo el campeón olímpico, que ya había conquistado la segunda etapa, la contrarreloj en Hungría.

Atacó en el momento justo. En el regreso de la montaña y rumbo a Turín, se levantó en pedales y tras los cinco puertos de la jornada se lanzó por el liderato. Aprovechó que Juan Pedro López desfalleció y agitó la clasificación general.

Carapaz añadió su sexto triunfo de etapa en el Giro a su palmarés, tras el recorrido de 147 kilómetros. Ineos no lo respaldó pero el ecuatoriano demostró que su jerarquía bajo el intenso calor.

Jai Hindley, Vincenzo Nibali y Simon Yates lo alcanzaron, desprotegido camino a la meta. Yates se fue solitario por la victoria y Richard cerró el podio en un mini embalaje con Hindley.

🔻 LAST KM / STAGE 1️⃣4⃣

🇬🇧 The key? Start with conviction at the right time

🇮🇹 Il trucco? Partire convinti nel momento giusto.

Powered by @ItaliaNFT_art#Giro pic.twitter.com/K1xkh9swlO

— Giro d'Italia (@giroditalia) May 21, 2022