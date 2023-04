Ricardo Valiño, DT de la Vinotinto Sub-17, tras pase al Mundial: «No somos menos que nadie»

81440

-Ricardo Valiño, DT de la Vinotinto Sub-17, habló sobre la clasificación de la selección venezolana al Mundial de la categoría.

Venezuela avanzó por segunda a la cita mundialista Sub-17 tras derrotar 2-0 a Paraguay, el jueves, por la cuarta jornada del Hexgonal Final del Sudamericano, con goles de David Martínez y Mayken González.

Leer más: ¡Viva Venezuela! La Vinotinto clasificó al Mundial Sub-17 tras derrotar 2-0 a Paraguay

“Estoy orgulloso de ustedes. Nadie más que ustedes se merece esto. Nos exigimos a más no poder. A la larga el fútbol no es gratis. Muchachos, nosotros no somos menos que nadie, grábenselo hasta el último día que tengan puesta esta camiseta y este escudo. Adentro de la cancha nos van a tener que respetar”, dijo el entrenador argentino.

«Contento y feliz, ganamos un partido muy duro, un partido donde tuvimos momentos buenos, momentos no tan buenos dentro del partido, donde pudimos serenarnos y encontrar las asociaciones sobre todo a las espaldas de los volantes de Paraguay. Logramos convertir y conseguir este logro tan preciado”, expresó.

“Venezuela tiene buenos jugadores, estaban desde antes de que yo llegase. Me tocó elegir y dar una lista de 23, pero estaban desde antes», dijo Valiño.

La Vinotinto Sub-17 tendrá el domingo su último encuentro en el Hexagonal Final del Sudamericano contra Ecuador, que se mantiene invicto en esta fase con tres victorias y un empate.