Revelan los uniformes de Argentina, Alemania, España y México para el Mundial Catar 2022

Las selecciones de Alemania, Argentina, México y España presentaron los uniformes que usarán en el Mundial de Catar 2022, que fueron diseñados por la marca Adidas.

Las camisetas fueron presentadas por la marca de ropa deportiva de forma simultánea, en la que también se encuentra la playera de la selección de Japón.

Lionel Messi, Thomas Müller, Serge Gnabry y Pedri portan los camisetas de sus respectivas selecciones, que verán acción desde noviembre en la máxima cita deportiva del fútbol.

La albiceleste presentó la camiseta alternativa, la cual tendrá como color principal un morado con detalles en la parte baja que varían en diferentes tonalidades.

«El nuevo jersey alternativo de la Selección transmite un poderoso mensaje de igualdad de género”, dijo Pablo Lamo, gerente general de Adidas en Argentina.

Los teutones mantienen sus habituales colores para la camiseta principal, teniendo una franja en todo el medio una franja negra con los bordes en blanco.

En cuanto al segundo equipamiento, presentan un diseño rojo con negro y las hombreras en dorado, emulando los colores de la bandera alemana.

