Revelan la última foto y palabras de Freddy Rincón antes de su accidente

Freddy Rincón se encontraba en la celebración de un cumpleaños en la casa del reconocido salsero Harold Saa antes su accidente de tránsito el pasado lunes en la ciudad de Cali.

El exfutbolista colombiano falleció el pasado miércoles 13 de abril en la Clínica Imbanaco después de sufrir en Cali un aparatoso choque contra un bus alimentador del sistema MIO.

Vladimir Mosquera, amigo cercano del exfutbolista vallecaucano, manifestó que antes del lamentable accidente asistió a una reunión en la casa del cantante Harold Saa junto a varios allegados, viendo partidos del fútbol colombiano y escuchando música.

También afirmó que el nacido en Buenaventura estuvo en dicho lugar hasta las 9:00 pm el domingo pasado, encontrándose sobrio en ese momento.

Por otro lado, el diario El País de Cali publicó una foto donde se ve al ‘Coloso’, horas antes del trágico accidente. Allí se observa a Rincón disfrutando del festejo que se le hizo a la sobrina de Saa.

Asimismo, el diario El Tiempo reveló los nombres de las mujeres que se encontraba con el autor del gol ante Alemania en el mundial de Italia 90.

Se trata de María Manuela Patiño (20 años) y Diana Lorena Cortés (43); esta última aseguró que Freddy Rincón era quien manejaba el vehículo que chocó contra un bus de servicio público.

#Exclusivo de El País | Esta es la última imagen que se tiene de Freddy Rincón el día antes del accidente. El exfutbolista se encontraba en la casa del salsero Harold Saa, en donde celebraban el cumpleaños de una sobrina del músico. 📸Cortesía para El País pic.twitter.com/6d8f1vnGM9 — El País Cali 📰#ElPaisPaLante (@elpaiscali) April 17, 2022

Los últimos momentos de Freddy Rincón antes de subirse a la camioneta

Tras el sepelio en el estadio Olímpico Pascual Guerrero, el cantante Harold Saa contó cómo fueron los últimos instantes de vida del exjugador antes de subirse a la camioneta, en la que posteriormente se accidentó.

El artista señaló que Freddy Rincón llegó a su casa, como normalmente lo hacía cuando estaba en Cali, y alcanzó a cenar su plato favorito, tollo (tiburón pequeño). Asimismo, puntualizó que pasaron una noche tranquila.

“Llegó a comer su plato favorito y pasó una noche tranquila. Al final, él se paró al lado mío y me dijo: ‘Paisano, ya me voy. ¿Va a venir?’”, manifestó entre lágrimas Saa en Noticias Caracol, quien solo le contestó: “No, estoy de luto. No voy a salir”.

El cantante aprovechó el momento para señalar que el accidente que le costó la vida al exvolante del Real Madrid fue bastante bobo y le dedicó finalmente una de sus canciones favoritas.

#GraciasFreddy | El artista caleño recordó los últimos momentos que pasó junto al 'Coloso de Buenaventura'. Le dedicó una melodía. https://t.co/ujzFFVblHE — Gol Caracol (@GolCaracol) April 17, 2022

Noticia al Día