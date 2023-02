República Dominicana abrirá contra Venezuela con el Cy Young de la Liga Nacional

50623

– Este martes fue revelado el nombre del lanzador dominicano que debutará en el Clásico Mundial de Béisbol ante Venezuela. El manager de la República Dominicana, Rodney Linares, confirmó que Sandy Alcántara, pitcher estelar de los Marlins de Miami, será el abridor que enfrentará a la toletería criolla el próximo 11 de marzo.

“Sandy me dijo, apenas me nombraron dirigente, que él quería lanzar el primer encuentro. Yo le dije que con eso no habría problema. Sandy estará tirando el primer juego», expresó el mánager quisqueyano.

Alcántara, de 27 años, viene de tener el mejor año en su carrera durante la campaña 2022, tras culminar con registro de 14 victorias y nueve derrotas en 32 aperturas con el equipo de Miami. El derecho dominicano acumuló una efectividad de 2.28, recetando a 207 bateadores en sus 228.2 innings laborados, méritos que lo hicieron acreedor del Cy Young de la Liga Nacional.

República Dominicana comparte grupo D con Venezuela, Puerto Rico, Israel y Nicaragua. La primera jornada de los quisqueyanos será ante los criollos el 11 de marzo a las 8.00 pm, hora venezolana.

