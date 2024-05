Raphael Varane se va de Manchester United al final de temporada

El defensor francés Raphael Varane dejará Manchester United como agente libre al final de la actual temporada.

“Los veré a todos en Old Trafford para despedirme del último partido en casa de esta temporada. Será un día muy emotivo para mí” le confesó Varane a los aficionados de Manchester United.

El francés ganó cuatro UEFA Champions League con Real Madrid y supo ser campeón del mundo con su selección en Rusia 2018.

Lee también: Daniil Medvedev cayó eliminado en octavos de final y no repetirá el título en Roma

Noticia al Día

Thank you for everything, @ManUtd ❤️ pic.twitter.com/4nwJxk4ddf