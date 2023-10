Ranger Suárez es el elegido para abrir el primer juego ante Atlanta

164335

El serpentinero zurdo de los Filis de Filadelfia, Ranger Suárez, ha sido el elegido para abrir ante la poderosa toletería de los Bravos de Atlanta de Ronald Acuña Jr. en el Truist Park. El criollo tendrá la difícil misión de enfrentar al equipo con mejor registro de victoria en las mayores que selló su pase en primera instancia a la postemporada.

Suarez junto con Spencer Strider, serán los lanzadores que abrirán desde el morrito en el primer juego de serie divisional de postemporada. Strider fue el pitcher con más abanicados en la Nacional y se perfila como favorito a ganar el Cy Young.

Sin embargo, para Suárez el aperturar el primer juego no significa una fuerte presión para él pues afirma que: “Lo que he aprendido es que uno no debe cometer tantos errores, el mínimo detalle puedes pagarlo caro. Tener eso presente, puede ayudar al equipo a logar el objetivo mañana”.

“Es muy importante tener a hombres como Turner, Castellanos, Harper, Schwarber; porque uno se concentra solamente es en llevar el juego profundo y dejarlo lo más cerrado posible, confiado en que en cualquier momento ellos van a hacer las carreras”, resaltó Suárez.

El zurdo ostenta una mínima efectividad de 1.23 con dos lauros y un salvamento en postemporada.

