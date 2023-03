Rafael Uzcátegui, una perla para el futuro

66395

– El futuro es incierto, pero el de Rafa Uzcátegui pinta ser predecible, el nacido en Puerto Ordaz, Venezuela, en 2004 ha resultado ser una joya para el equipo de Mineros de Guayana, con apenas 18 años juega como un experimentado futbolista profesional de 25 años.

Si de ejemplo, evolución, aprendizaje y crecimiento se habla, sin duda hay que mencionar a Rafael Uzcátegui, quien ha alcanzado el nivel de juego actual, que lo ha llevado a ser parte de la reciente lista para los módulos de la selección juvenil de Venezuela sub 20. Además, el defensor central, se ha ganado a pulso su titularidad con el equipo de Mineros de Guayana, dejando la puerta abierta para tener grandes oportunidades a futuro.

Su alto rendimiento, como persona más que como atleta han jugado un papel importante encadenado a su disciplina lo que le ha llevado a sus compañeros, entrenadores y todas las personas a su alrededor a confiar en él.

¿Se podrá igualar con otro jugador de su misma edad y posición en esta liga? Quizás el mismo Kevin Kelsy, quien fue compañero de él, pero no tan llamativo como lo es Uzcátegui Golding, no tanto por lo que hace si no, dónde lo hace.

Son muchos los jugadores ofensivos que destacan a este nivel, pero pocos los defensivos y además ambidiestro. Mineros destaca por sus jugadores juveniles, manteniendo mínimo cuatro en cancha fecha tras fecha en titularidad, dándole un plus al torneo.

El palmarés de Rafael para su edad es un poco amplio, desde la temporada 2021 de la Liga Futve cuando debutó al día de hoy suma más de 1600 minutos en cancha en su mayoría desde el vamos, juntos esto su participación en la selección Venezuela sub 19 donde viniendo del banco, logró registrar 102 minutos jugados, mientras que con la sub 20 siendo titular hasta la última fecha acumuló 792 minutos (incluyendo los minutos agregados en cada partido).

Sí las estadísticas mostradas aquí no son las correctas, queda libre a la opinión mostrar las que se consideren necesarias, pues tener talento y disciplina solo se ve reflejado en los resultados.

Fuente: HT Deportes

