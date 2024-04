Rafa Nadal cayó 5-7 y 4-6 ante el checo Jiri Lehecka en los octavos de final del Mutua Madrid Open y se despidió para siempre de este torneo.

Nadal recibió una gran ovación de parte de la afición, sabiendo que esta fue la última vez que jugó profesionalmente en “La Caja Mágica” y también siendo 2024 (hasta ahora) el último año de su carrera.

“Soy un afortunado de la vida por todo lo que he vivido, no puedo pedir más. Espero haber sido un ejemplo para las nuevas generaciones. Para mí el círculo está totalmente cerrado, no me imaginaba seguir aquí a los 38 años. Pese a todos los problemas que he tenido, no hay un ápice de queja. Las lesiones me han hecho sufrir, pero también me permitieron valorar mejor las cosas”, fueron las emotivas palabras del español.

Lee también: Real Madrid y Bayern Múnich empatan en un gran partido de la UEFA Champions League

Noticia al Día