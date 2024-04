Rafael Nadal no jugará el torneo de Montecarlo

256338

El histórico tenista español Rafael Nadal anunció mediante sus redes sociales que no participará en el Masters 1000 de Montecarlo debido a que no se ha podido recuperar de su lesión.

El ganador de 22 Grand Slams no juega un partido oficial desde el pasado 5 de enero, en la que él mismo declaró que sería su última temporada como tenista profesional.

Desde el inicio del año pasado, el mallorquín cargó con una lesión en el psoas ilíaco de la pierna izquierda que lo hizo perderse los torneos de Doha, Indian Wells, Montecarlo, Barcelona, Madrid y Roma. Ahora, en 2024, volvió a faltar en Doha, Indian Wells y próximamente Montecarlo.

Lo cierto es que desde hace tiempo el cuerpo de Rafa Nadal le está pasando factura y todo parece indicar que el final de carrera de uno de los mejores de la historia está cerca. El mallorquín mantiene la ilusión de poder jugar Roland Garros por última vez (Grand Slam que ha ganado 14 veces).

“Están siendo tiempos difíciles para mí deportivamente hablando. Desgraciadamente, os comunico que no voy a jugar en Montecarlo. Simplemente mi cuerpo no me deja. Y aunque sigo trabajando y esforzándome al máximo cada día con la ilusión de poder competir en torneos que han sido muy importantes para mí, la realidad es que a día de hoy no puedo. No os imagináis lo difícil que es para mí no tener la oportunidad de poder jugar estos eventos una vez más” declaró Nadal.

“No me queda más que aceptar la situación e intentar mirar hacia el futuro inmediato, manteniendo la ilusión y las ganas para darme la oportunidad de que las cosas mejoren”, concluyó.

Lee también: Roimary Brito conquistó la medalla de oro en los Juegos Bolivarianos

Noticia al Día