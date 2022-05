Rafael Nadal estuvo arrollador en su estreno en el Masters 1000 de Roma

mayo 11, 2022 - 2:16 pm

Rafael Nadal, actual campeón del Masters 1000 de Roma, inició con una victoria arrolladora contra el estadounidense John Isner (27º), por 6-3, 6-1 en 1 hora y 16 minutos.

Cinco días después de su derrota contra el fenómeno Carlos Alcaraz en Madrid, en su primer torneo tras su problema en las costillas a finales de marzo, Nadal mostró que está recuperado en búsqueda de un undécimo título de tierra batida en la capital italiana.

El gran sacador estadounidense fue el primero en meter presión en el servicio del español con 3-3. Pero tras haber salvado dos bolas de break, el balear terminó por ganar su saque y fue él quien logró un break en el siguiente juego para acabar sirviendo para llevarse el set.

En la segunda manga, Nadal logró un break de entrada frente a Isner. El español de 35 años, vencedor en diez ocasiones en la tierra batida romana, se encontrará en octavos de final con el canadiense Denis Shapovalov, de 23 años (16º). Es la tercera vez que los dos hombres se enfrentarán en esta fase del torneo italiano, hasta ahora con dos triunfos de Nadal, en 2018 y el año pasado.

Beginning his 800th week in the top 5 with a win 💪@RafaelNadal sees off Isner 6-3 6-1 to advance into the last 16 in Rome!#IBI22 pic.twitter.com/ZbxqVIk6Dc

— Tennis TV (@TennisTV) May 11, 2022