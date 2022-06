Rafael Nadal enciende las alarmas sobre su retiro: » No sé qué pasará después del torneo»

junio 1, 2022 - 2:15 pm

Rafael Nadal encendió las alarmas entre los aficionados del tenis por sus declaraciones hechas luego de la victoria contra el serbio Novak Djokovic en los cuartos de final del Roland Garros.

«No sé qué pasará después de este torneo. Soy muy claro con eso, no tengo que esconder nada a mi edad. Tengo lo que tengo en el pie y si no encontramos una solución es difícil para mí. Por el momento no hemos encontrado una solución. Jugar las semifinales me da mucha energía para mí y ya veremos cómo queda lo de aquí abajo (pie izquierdo)».

El deportista de 35 años fue diagnosticado en el año 2005 con una lesión degenerativa: el síndrome de Müller-Weiss, el cual ha debilitado el hueso y la articulación astrágalo-escafoidea de su pie izquierdo.

Esta afección no tiene cura, por lo que Rafael Nadal tuvo que aprender a vivir con ella. Esto no impidió que el español llegara a la élite de su deporte, convirtiéndose en uno de los mejores jugadores en la historia del tenis.

Sin embargo, debido a su edad, esta lesión cada vez le ocasiona más problemas, por lo que Nadal se ha visto obligado a dejar de participar en muchos torneos durante los últimos años.

“Es triste, porque venía jugando mejor, sintiéndome bien en los entrenos… y volver a esto es duro, porque no hay nada que se pueda hacer. No se sabe si descansar o los entrenamientos van mejor. Solo queda aceptarlo y luchar”, declaró Nadal tras su derrota en el Masters 1000 de Roma ante el canadiense Denis Shapovalov.

El futuro de Rafael Nadal

Todo parece indicar que Rafael Nadal aclarará las dudas sobre su futuro luego de finalizar el Roland Garros, en donde enfrentará en las semifinales al alemán Zverev el próximo viernes 3 de junio.

El español ha ganado más de 100 títulos en su carrera, entre los que se incluyen 21 Grand Slams, un oro en los Juegos Olímpicos, 36 Masters 1.000, 22 ATP Tour 500 y 10 ATP Tour 250.

AFP