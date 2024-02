Rafael Nadal considera que Djokovic es el mejor jugador de la historia del tenis

230009

El tenista español Rafael Nadal, declaró en entrevista que el serbio Novak Djokovic es el mejor de la historia en la disciplina. El nativo de Mallorca colocó al balcánico por delante de él y el suizo Roger Federer.

«Diría que es el mejor de la historia. Ha tenido un cuerpo mejor que el mío y eso también cuenta. Los números dicen que sí, que es el mejor y para mí, lo es», expresó el español en una entrevista concedida a El objetivo, de la Sexta.

El tenista español que ha aplazado su retorno a las pistas, inicialmente prevista para el torneo de Doha y ahora pospuesto a la exhibición fijada en Las Vegas con Carlos Alcaraz y el Masters 1000 de Indian Wells, en marzo, elogió al tenista balcánico, actual número uno del mundo.

«Creo que la imagen que proyecta Djokovic es peor de lo que es en realidad. Es una buena persona, con sus errores, porque con sus actos los acentúa. Pero creo que es bueno», indicó Nadal que sin embargo lamentó algunas situaciones y comportamientos del serbio.

«La frustración le dura el momento de romper la raqueta. Después está preparado para jugar al cien por cien otra vez. Y es el mejor que he visto. He estado lesionado y él no. Me he perdido Grand Slam, pero él ha tenido mejor cuerpo y eso también cuenta», insistió.

“Cuando veo a alguien con tanto éxito, enfadarse tanto a mí no me gusta», dijo el ganador de veintidós Grand slam que ensalzó la rivalidad con el suizo Roger Federer al que no considera un amigo pero si con gran compañero con el que mantiene todavía una gran relación.

“Hemos compartido la mayor parte de nuestra carrera. Nos hemos ayudado mutuamente. También nos hemos quitado mucho. Hemos conseguido un nivel de autoexigencia difícil de repetir porque sabíamos que no podíamos fallar. Esa competición nos llevó al límite. No lo consideraría amigo, pero sí alguien familiar, con quien tengo una gran relación”, describió.

