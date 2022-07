Rafael Nadal, con sufrimiento, pasó a semifinales de Wimbledon

julio 6, 2022 - 2:48 pm

Rafael Nadal, cuarto jugador mundial y ganador de los dos torneos del Grand Slam de este año 2022, se clasificó este miércoles a las semifinales de Wimbledon.

Nadal derrotó con parciales de 3-6, 7-5, 3-6, 7-5 y 7-6 al estadounidense Taylor Fritz (14º) en el ‘super tie-break’ del quinto set con score de 10/4.

El tenista español de 36 años, mermado físicamente, ha sido dos veces campeón en el césped de Wimbledon (2008 y 2010), donde en 2019 jugó por última vez las semifinales, siendo eliminado entonces en esa ronda por Roger Federer.

En las semifinales, Rada Nadal medirá el viernes al australiano Nick Kyrgios (40º), que este miércoles eliminó al chileno Cristian Garín (43º).

