Rafael Nadal afronta el Abierto de Estados Unidos en la búsqueda de su 23er título de Grand Slam

agosto 26, 2022

El español Rafael Nadal enfrentará al australiano Rinky Hijikata (número 198 de la ATP) en su estreno en el Abierto de Estados Unidos, donde buscará su 23er título de Grand Slam.

Nadal, de 36 años y actual número tres de la ATP, podría verse en eventuales cruces posteriores con el británico Cameron Norrie (9º) en cuartos de final y con su joven compatriota Carlos Alcaraz (4º) en semifinales.

Cuatro veces ganador en Nueva York, Nadal aspira a aprovechar la ausencia de Novak Djokovic para distanciarse en la carrera por el mayor número de Grand Slams conquistados.

There are practices and there are @RafaelNadal practices 💪 pic.twitter.com/4rsjtixlKC

— US Open Tennis (@usopen) August 24, 2022