Rafa Nadal se estrenó con victoria en su regreso a Wimbledon

Rafa Nadal necesitó 3 horas y 33 minutos para vencer al argentino Francisco Cerúndolo en su vuelta a Wimbledon luego de tres años.

El español, segundo cabeza de serie, que no jugaba en Wimbledon desde 2019, superó al número 41 del mundo con parciales de 6-4, 6-3, 3-6 y 6-4, para sumar su victoria número 306 de Grand Slam

Nadal no tendrá que enfrentarse al italiano Matteo Berrettini, afectado por un covid que sembró la polémica en el torneo. El mallorquín ya tiene 306 victorias en Grand Slam.

Campeón de 22 Grand Slam, que ha ganado dos veces el torneo inglés (2008 y 2010), se encuentra a medio camino en su ambición de sumar cuatro Grand Slam en un año.

Cerúndolo, de 23 años, debutaba en el Grand Slam sobre hierba 19 años después de que lo hiciera el español, pero eso no le impidió librar batalla y arrebatar un set a la leyenda.

«Fran empezó jugando muy bien y ha sido un gran rival», reconoció Nadal ante un público puesto en pie para ovacionar a ambos jugadores.

«Hoy ha sido una prueba muy importante para mí», agregó, dado que el frío y el viento hicieron que las bolas fueran muy pesadas sobre el césped.

Además, «no es una superficie en la que juguemos muy a menudo» y «en los tres últimos años yo no había pisado la hierba», explicó el número 4 del mundo.

Pero «cada día que sobrevivo me permite mejorar mi juego», afirmó después en rueda de prensa. «Mañana otro entrenamiento y, luego, otra oportunidad pasado mañana», agregó.

Y vio su camino despejado cuando el Berrettini, número 11 del mundo, finalista en 2021 y uno de grandes favoritos, anunció que se retiraba tras dar positivo al coronavirus.

«No tengo palabras para describir la extrema decepción que siento. El sueño ha terminado por este año, pero volveré más fuerte», afirmó.

Ambos había estado practicando el pasado jueves, pero el español aseguró no sentir ningún síntoma y no quiso entrar en la polémica sobre si corresponde a los jugadores decidir hacerse un test y jugar o no con el covid-19, motivo por el que también se retiró el croata Marin Cilic.

