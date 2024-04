Rafa Nadal se despidió del ATP de Barcelona

El español Rafael Nadal cayó derrotado 7-5 y 6-1 frente al australiano Alex De Miñaur, en la segunda ronda del ATP 500 de Barcelona (lo ha ganado 12 veces).

Nadal había regresado al circuito en el partido ante el italiano Flavio Cobolli, donde salió victorioso por 6-2 y 6-3, sin embargo, ahora le tocó un rival de mayor jerarquía que le complicó las cosas y le mostró la puerta de salida.

“Casi con total seguridad, no podré volver a competir aquí. Me hubiera gustado luchar el torneo, pero para mí ha sido muy bonito poder jugar dos partidos. Es duro para mí. En Madrid jugaré según me encuentre. Tendré que acumular una semana más de buenos entrenamientos. En el partido me he sentido bien. Lo he disfrutado”, fueron las declaraciones de Nadal, quien aseguró que lo más probable es que haya sido su último partido en Barcelona.

El mallorquín se pondrá a tono para competir de la mejor manera en Madrid (próximo torneo), donde seguirá buscando buenos resultados pensando en Roland Garros (siguiente grand slam).

