Rafa Nadal ganó un partidazo en la segunda ronda de Madrid

Rafael Nadal venció 7-6 y 6-3 al número 11 del mundo, Alex De Miñaur, en la segunda ronda del Masters 1000 de Madrid, en un partido donde el español demostró que sigue vigente.

De esta manera, el mallorquín toma revancha de lo que fue el duelo en el torneo de Barcelona, donde cayó ante el australiano.

“Llevo muchos meses difíciles. A nivel personal y profesional, y pensando con la ilusión de vivir una tarde así. Muchas gracias a todos”, dijo sobre la pista. Pero se exige más Nadal. “Hay margen de mejora. Para mí significa mucho haber podido jugar el partido entero; la semana pasada no lo pude hacer y he jugado más de dos horas y además tengo la posibilidad de poder volver a jugar en esta pista”, fueron sus palabras.

El próximo compromiso del ganador de 22 Grand Slams será frente al argentino Pablo Cachín, donde “Rafa” buscará seguir manteniendo su estadía en “La Caja Mágica”.

