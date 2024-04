Rafa Nadal disputará la Laver Cup

El español Rafa Nadal formará parte del equipo de Europa en la séptima edición de la competición que se disputará en el Uber Arena de Berlín del 20 al 22 de septiembre.

“Estoy muy feliz de jugar la Laver Cup en Berlín para el equipo de Europa. Tengo algunos recuerdos realmente especiales de mis experiencias en la Laver Cup, incluidas todas las emociones de Londres hace dos años jugando junto a Roger por última vez”, declaró Nadal.

El mallorquín formará equipo con Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev y Alexander Zverev con la intención de recuperar la Laver Cup para Europa tras los dos últimos triunfos del conjunto de Resto del Mundo.

Será la cuarta vez de Nadal en esta competición, que ya jugó en Praga en 2017, Ginebra en 2019 y en Londres 2022, en la que fue la despedida de Roger Federer. “Rafa es una leyenda absoluta en nuestro deporte, un verdadero campeón en todos los sentidos de la palabra. Es mi último año como capitán. Tenerlo en el equipo de Europa este año era uno de mis objetivos y estoy encantado de que haya aceptado mi invitación y esté con nosotros en Berlín”, apunta Bjorn Borg, capitán de Europa.

