Rafael Nadal arriba a 300 victorias en Grand Slam

Nadal tardó dos horas y nueve minutos en lograr su victoria sobre Moutet, y citarse con su próximo rival, el holandés el holandés Botic van de Zandschulp (N.29).

«He jugado un buen partido ante un rival con mucho talento. Cada día es duro para mi en las últimas semanas, han sido días complicados. Las lesiones no me han dejado tener ritmo y cada victoria es importante para recuperar el ritmo», aseguró.

Más de un tercio, 107, los conseguió en Roland Garros, donde solo perdió tres veces y busca quedarse con el torneo por decimocuarta ocasión para totalizar 22 grandes.

Congratulations on this major milestone, @RafaelNadal 🙌 pic.twitter.com/Q5yZVs4qOK

Nadal tiene 25 victorias menos en los cuatro grandes que el serbio Novak Djokovic y está a 69 del suizo Roger Federer, quien lidera esa clasificación, aunque ambos tienen un Grand Slam menos que el español.

«Estoy en tercera ronda sin perder ningún set, es un comienzo positivo de torneo, aunque aún quedan cosas por mejorar para llegar al nivel que necesito para seguir adelante en el torneo», explicó Nadal en zona mixta.

When @RafaelNadal turns on the jets 💨#RolandGarros pic.twitter.com/5iClQ2G5Jl

— Roland-Garros (@rolandgarros) May 25, 2022