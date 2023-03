68027

Estamos a pocas horas para el día inaugural. Es el momento de las predicciones y hoy pondremos a prueba nuestro conocimiento sobre el beisbol de la MLB.

Comentaremos sobre los ganadores de división, los comodines, ganadores de liga y por supuesto, el ganador de la Serie Mundial en 2023.

En esta primera entrega abordamos la Liga Americana. Mañana hacemos lo propio con la Liga Nacional y diremos quién será el campeón de la temporada.

División Este: Yankees. Aunque comenzará la temporada en la lista de lesionados debido a una molestia en el codo de su brazo de lanzar, la incorporación de Carlos Rodon a la rotación titular que ya cuenta con Gerrit Cole y Néstor Cortés hace que los Yankees sean el más fuerte contendiente en la competitiva división este. Una de las más poderosas alineaciones que tiene al MVP de la liga, Aaron Judge, tendrá a todos pendientes de la corona divisional.

División Central: Cleveland. Los Guardianes buscan su segundo título de división de manera consecutiva. Cleveland debe finalizar en la cima de la división central nuevamente con un fuerte cuerpo de lanzadores y una ofensiva encabezada por José Ramírez.

Un equipo que usará su enfoque de contacto alto con pocos ponches para anotar las suficientes carreras para respaldar a sus estelares abridores Shane Bieber y Triston McKenzie, éste último con molestias físicas en el comienzo de campaña. Tienen al cerrador Emmanuel Clase que salvó 42 partidos en 2022, líder MLB y el bullpen de cierre con efectividad de 1.36.

División Oeste: Astros. Hasta que sean destronados, los Astros seguirán siendo los mejores en el oeste de la Liga Americana. No hay razón para pensar que no podrán lograr seis títulos de división en siete años. Pero, como los Yankees, es la Serie Mundial o nada.

José Altuve abrirá la temporada en lista de lesionados. Pero la alineación de Houston tiene mucho poder para manejar la ausencia del venezolano con Yordan Álvarez, Alex Bregman, Kyle Tucker. Jeremy Peña y José Abreu.

Junto a un cuerpo de lanzadores profundo como sea posible, tanto en la rotación como en el bullpen, los Astros intentarán convertirse en el primer campeón consecutivo de la Serie Mundial en los últimos 23 años.

Comodines: LA, Seattle, Toronto y Tampa. Los Marineros después de llegar finalmente a la postemporada por primera vez en 21 años, intentarán llegar a los playoffs de forma consecutiva. Liderados por el dominicano Julio Rodríguez, novato del año en la liga, Seattle espera no solo clasificarse para la postemporada, sino también ir más allá de la serie divisional de la Liga Americana, luego de ser barridos por los Astros en esa instancia en 2022.

Entre tanto, Toronto sigue siendo uno de los equipos más emocionantes del beisbol de la MLB debido a su dinámica alineación que incluye a Vladimir Guerrero Jr, Mo Bichette y George Springer junto a jugadores como Brandon Belt, Whit Merrifield y Daulton Varsho. Además, los Azulejos cuentan con dos de los mejores abridores en la liga. Alek Manoah y el veterano derecho Kevin Gausman, sin mencionar al recién llegado Chris Basitt, quien viene de una buena temporada con los Mets.

Finalmente, Tampa. Es fácil para ellos perderse dentro de la confusión del este de la LA, pero el hecho de que no hayan llegado a la Serie Mundial desde 2020 no significa que no tengan chance. Tienen a uno de los mejores jugadores jóvenes más emocionantes del beisbol, Wander Franco, buscando su primera temporada completa en grandes ligas, así como la asombrosa habilidad del equipo para eclipsar las expectativas de otros.

Ganaron cien juegos en 2021, su segundo título divisional y no pudieron superar a Boston en la serie de división y en 2022. Tampa perdió ante Cleveland en la serie de comodines. La dupla Franco-Arozarena liderando la ofensiva y el zurdo Shane McClanahan comandando el pitcheo dan verdadera fortaleza a este conjunto. No puede dar límites a las Rayas para obtener victorias en 2023.

Campeón LA: Houston. Hay una cosa que sabemos de los Astros. Su róster es profundo, talentoso y experimentado. Los Astros han ganado la división oeste en cinco de sus últimos seis años y han estado en la Serie Mundial en cuatro de esos años, ganando dos veces.

Los conjuntos que a menudo lo ganan todo tienen una combinación de probados veteranos y jugadores jóvenes que no temen el gran escenario de la MLB. Los Astros tienen esos ingredientes en abundancia con la vieja guardia de Altuve y Bregman uniéndose a jóvenes como Álvarez, Tucker y Peña.

Mañana abordaremos la Liga Nacional y el ganador de la Serie Mundial.

El beisbol es lo mejor.

Lee también: A dos días del play ball en Grandes Ligas: veamos información sobre los venezolanos

WenCeslao Moreno Jr.