Policía detiene a jugador del Milan a punta de pistola por error (Video)

El jugador del AC Milan Tiémoué Bakayoko pasó un momento incómodo con la policía italiana que le detuvo para realizar un cacheo a punta de pistola por error.

El jugador francés de 27 años se encontraba transitando en su vehículo particular por las calles de Milano cuando la policía le interceptó para bajarle del vehículo y realizar un cacheo a punta de pistola.

El hecho quedó reflejado en un video grabado una persona en un auto que se encontraba por detrás del de Bakayoko mientras el jugador intentaba explicarle a los policías que el era jugador del actual campeón de la Serie A.

La escena que aparece en el video refleja la detención el pasado 3 de julio por parte de tres agentes de la policía del jugador «rossonero» de 27 años de edad, francés pero de orígenes marfileños, mientras circulaba por el centro de Milán en un todoterreno negro.

En el video se ve cómo mientras un agente procedía a cachearlo, los otros dos compañeros retenían a punta de pistola a los demás integrantes del coche, una escena que se detuvo cuando los agentes se percataron de que se trataba del centrocampista del Milán.

Finalmente, los efectivos se dieron cuenta de su error y dejaron ir al ex-jugador cuyo pase pertenece al Chelsea. Cuando fueron consultados por el hecho, los policías aseguraron que no se trató de racismo sino que Bakayoko cumplía con la descripción de un sospechoso que había realizado un ilícito en la zona donde fue detenido.

📽️ Tiémoué #Bakayoko was arrested by the police in Italy for a control. pic.twitter.com/SIx6wEXtnV

— Milan Posts 🏆🇮🇹 (@MilanPosts) July 18, 2022