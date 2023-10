Phillies pica adelante ante Diamondbacks en la Serie de Campeonato (+Video)

168666

-Phillies de Philadelphia superó 5-3 a Diamondbacks de Arizona, el lunes 16 de octubre, en el primer juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Un total de cuatro jonrones se conectaron en este encuentro celebrado en el Citizens Bank Park; tres por el lado de los Filis y uno por los Cascabeles.

Las tres primeras carreras de los cuáqueros se produjeron con los cuadrangulares de Kyle Schwarber, Bryce Harper y Nick Castellanos.

Schwarber y Harper la desaparecieron a 420 pies en el primer episodio por el jardín derecho, mientras que Castellanos la botó en el segundo inning por la banda contraria (362 pies).

A HOMER FOR THE BDAY BOY pic.twitter.com/bDMg65fdLW

WHAT HAS THIS MAN BEEN EATING??? pic.twitter.com/KJelMACBUr