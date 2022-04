Pequeñas Ligas: San Francisco es campeón en categoría Infantil (+Fotos)

abril 10, 2022 - 4:57 pm

En un emocionante juego, La Pequeña Liga San Francisco derrotó en la final de la categoría Infantil a la Liga de Flor Amarillo del estado Carabobo 2 carreras por 1, ganando el derecho de representar a Venezuela en el Latinoamericano de la categoría a disputarse en Nicaragua.

El Alcalde de San Francisco, Gustavo Fernández, entregó el trofeo de campeones nacionales a los niños de 10 y 11 años. “San Francisco está de fiesta, estos muchachos le han dado una gran alegría al municipio y no me canso de decirlo. San Francisco tiene más futuro que pasado”, dijo el Alcalde, quien disfrutó todo el encuentro en las tribunas del estadio José Luis Salas, acompañado de la primera dama, Franciela Núñez de Fernández, y el director de Deportes del Municipio, Gerardo Muñoz.

“La gente me decía que nunca habían visto a un alcalde allí, con ellos en las tribunas, para mí esto no es nuevo, yo jugué aquí en esta liga y no podía faltar a esta fiesta deportiva”, agregó el burgomaestre.

El equipo tuvo que remontar el partido

San Francisco vino de atrás para coronarse en la final al fabricar una carrera en el quinto inning y una más en el sexto. El más valioso de la final fue el lanzador abridor Jean Rangel al completar 5.1 entradas, en las cuales permitió una carrera, ocho indiscutibles e igual cantidad de abanicados.

“El Mánager (Janio Gutiérrez) me dijo que confiaba en mí que tirara strike”, manifestó Rangel.

“Me pareció buen torneo, los dos equipos jugaron bien, los técnicos le decían a los pitchers que lanzarán strike”, agregó el jugador Junior Godoy

“Janio siempre nos decía que jugáramos con calma y que íbamos a ganar”, enfatizó el niño Osman Basabe.

Otros que destacaron fueron Maikel Pérez al ligar de 3-1 y remolcar la carrera de la diferencia, mientras Ángelo Aguirre ligó de 2-1.

Este es el tercer equipo del municipio San Francisco que representará a Venezuela en torneos latinoamericanos de Pequeñas Ligas. Sierra Maestra (Sénior) y San Francisco en las categorías Intermedio e Infantil.

