Pequeñas Ligas de Venezuela aclara situación del Sénior: Fuimos cumpliendo con las fechas establecidas

112758

-El presidente del Directorio Nacional de Pequeñas Ligas de Venezuela, Raúl Salazar, junto al alcalde de San Francisco, Gustavo Fernández, ofrecieron declaraciones sobre la situación del campeón Sénior, que no pudo asistir al Latinoamericano, que se iba a realizar en Monterrey, México.

“Adelantamos todas las eliminatorias para tener los tres meses que exigen las embajadas para poder tramitar las visas. El equipo de San Francisco se tituló en el mes de Diciembre y fuimos cumpliendo con las fechas establecidas, confirmamos varias veces nuestra participación ” acotó Salazar.

Confirmaron nuestra participación en varias ocasiones

“La delegación fue ratificada por al comité organizador hasta el 26 de mayo, pero días después publican la participación de Chile y sacan a Venezuela, luego dicen que por problemas logísticos no pueden recibir a Nicaragua y Venezuela, pero Carlos Pagan, director de pequeñas ligas para América latina, nos garantiza que si vamos a poder participar, pero después nos dicen José Maiz y Mario Baca que no podemos participar por no mostrar el itinerario”, agregó.

Leer más: Equipo de San Francisco: No vamos al Latinoamericano Sénior alegando que no cumplimos con los requisitos a tiempo

Fernández aclaró que descarta cualquier motivación política para impedir la participación de los muchachos de San Francisco en el evento “A las pequeñas ligas tenemos que lavarles el rostro, aquí se le hace daño a los jugadores a sus padres que hacen un esfuerzo importante por sus hijos” dijo.

Antes de darle las palabras al directorio nacional, el Alcalde leyó un comunicado donde pide sanciones contundentes a los organizadores,

El presidente de la Saplez agregando que faltó determinación de Pagan para obligar a los organizadores de recibir la delegación nacional

Tanto Fernández como Salazar coincidieron que hay que llevar estos temas hasta las últimas consecuencias legales para impedir que este tipo de hechos se presenten en el futuro.

Nota de prensa