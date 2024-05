Pep Guardiola fue elegido Mejor Entrenador de la Premier League

El español Pep Guardiola fue elegido Mejor Entrenador del Año en la temporada 2023-2024 de la Premier League.

Guardiola se queda con este premio después de ganar la Liga Inglesa con Manchester City por cuarto año consecutivo. Además, es la sexta en siete años.

Por otro lado, Pep conquista este galardón por quinta vez desde que llegó a la Premier League, dejando claro su dominio en los últimos años.

El DT campeón de la última Champions League logró este trofeo en las campañas 2017-18, 2018-19, 2020-21, 2022-23 y 2023-24.

Lee también: Juez de silla venezolano fue suspendido de por vida por arreglo de partidos

Noticia al Día

Introducing your 2023/24 @BarclaysFooty Manager of the Season…



👏 Pep Guardiola 👏#PLAwards | @ManCity pic.twitter.com/HM6kPzb8Eg