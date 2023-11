Paul George comandó la victoria de Clippers sobre Magic

176620

-Los Clippers de Los Ángeles doblegaron el martes 118-102 al Magic de Orlando, con 27 puntos de Paul George. Russell Westbrook añadió 18 tantos.

James Harden no pudo estar en la banca de los Clippers porque el canje que lo trajo a Los Ángeles desde los 76ers de Filadelfia no se ha completado.

El astro barbado y P.J. Tucker, otro nuevo integrante, llegaron a la arena 75 minutos antes del comienzo del encuentro. Harden fue recibido por el dueño Steve Ballmer y se reunió después con los Clippers en los vestuarios.

Diez veces elegido al Juego de Estrellas, Harden abrazó a Westbrook y a George en cuanto los vio. Tiene ya un casillero con su jersey nuevo, número 1, listo para usarse.

Un reportero le preguntó si estaba emocionado por el canje que lo incorporó a los Clippers, dijo Harden. “No entiendes cuánto”, fue la respuesta.

Los Clippers contaron únicamente con 11 jugadores uniformados, debido al canje pendiente. Nueve jugaron al menos 18 minutos. Bones Hyland y Norman Powell añadieron 18 unidades cada uno.

