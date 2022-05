Patrick Vieira derribó de una patada a un aficionado del Everton (+Video)

mayo 20, 2022 - 10:15 am

Patrick Vieira, entrenador del Crystal Palace, derribó el jueves por la noche de una patada a un aficionado del Everton que le había provocado, después de la invasión de campo que siguió a la victoria de los ‘Toffees’, que les asegura la permanencia en Premier League.

Varios vídeos difundidos en redes sociales muestran al exinternacional francés dirigirse hacia la salida del terreno de juego en medio del caos, y en medio de aficionados del Everton, que celebraban la victoria 3-2 después de llegar a ir perdiendo 2-0.

Provocado por un joven en pantalones cortos y sudadera, Vieira termina dándose la vuelta y le propina una patada en las piernas, que envía al joven al suelo, antes de que el entrenador fuese empujado por otros aficionados, que le acompañaron hacia la salida del campo.

«La policía de Merseyside (noroeste de Inglaterra) investiga sobre un altercado acontecido en Goodison Park en relación al partido Everton – Crystal Palace del jueves 19 de mayo», anunció en un comunicado.

«Trabajamos con el Everton FC para reunir todas las imágenes de videovigilancia disponibles y hablamos con los testigos», añadió.

Vieira rechazó el jueves comentar el incidente.

Después de esta derrota, el Crystal Palace es 13º en la Premier League. El Everton, gracias a su victoria, logra asentarse en la 16ª posición con 39 puntos. De esta manera asegura su permanencia en primera división después de una temporada complicada.

Patrick Vieira kicking an Everton fan to the ground 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/p6fVvYnzTd

— Breezy (@UtdBreezy) May 19, 2022