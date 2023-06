¿Pasa el futuro de Arturo Vidal por la Primera División? No parece probable

116225

Arturo Vidal es uno de los futbolistas chilenos más brillantes de su generación y uno que será recordado por largo tiempo en aquellos equipos en los que ha jugado, donde ha dejado una innegable impronta. Entre ellos, claro, la propia Selección nacional, donde ha sido un fijo del plantel desde su primera incorporación.

Ahora, el ‘King’, abandonará Flamengo, según anunció de manera sorpresiva en una rueda de prensa durante la concentración nacional. Y claro, los rumores se disparan acerca de dónde podría acabar el referente de La Roja.

Arturo Vidal y Colo-Colo otra vez

“Claramente, no seguiré en Brasil después de diciembre”, anunciaba el volante, que abría así las puertas a la especulación de lo que ocurrirá sobre su futuro. Uno que el propio futbolista no ha querido aclarar, ya que apunta que aún dispone de contrato vigente con el Flamengo y que su foco ahora se encuentra, precisamente, en brindar el máximo al conjunto que dirige Sampaoli, a pesar de no estar disfrutando de demasiados minutos en la actualidad.

Sin embargo, sí soltó una pequeña bomba: “Me encantaría volver”, refiriéndose a Chile, dijo Vidal. Y acá ya se inicia toda la posible especulación sobre un triunfal retorno a Colo-Colo, que tampoco se sabe si podría darse incluso antes de lo previsto.

Y es que la prensa brasileña explica que el Cacique podría intentar un fichaje en julio en vez de en diciembre si consigue clasificar a la ronda de octavos de final de la Copa Libertadores. Por su parte, Leonardo Gil ha asegurado que Vidal siempre será bienvenido en Colo-Colo por todo lo que ha significado históricamente para la entidad.

Los otros destinos de Vidal

Pero podría resultar que el ‘King’ Vidal finalmente no terminase pisando de nuevo la Primera División Chilena. Lo cierto es que son varios los escenarios en los que esto podría no pasar, apuntan desde este el sitio de app de apuestas Chile, desde un contrato poco interesante para el volante hasta un equipo que no terminase de motivar completamente a un jugador que todavía tiene potencial de ofrecer sobre el terreno de juego.

Así las cosas, no es descabellado imaginar a un Arturo Vidal que termine jugando en otras ligas con mayor presupuesto y donde puede obtener ofertas económicas que terminen por determinar su elección más allá de lo futbolístico.

Es el caso de la liga de Arabia Saudita, por ejemplo, que está demostrando un enorme músculo a la hora de cerrar fichajes en esta ventana veraniega, con Karim Benzema (Real Madrid), N’Golo Kanté (Chelsea) o Rubén Neves (Wolves) sumándose a las filas de alguno de los equipos de la liga local, que ya contaba con Cristiano Ronaldo como atractivo.

Así, este podría ser uno de los destinos de Vidal, por qué no. Otro de ellos, innegable, sería la Liga MX, donde Tigres y América se muestran interesados. Y está, claro, la posibilidad de la MLS de Estados Unidos, donde este año recala también Lionel Messi (Inter de Miami), elevando así el caché de la competición. Todo por decidir para el ‘King’, del que muchos esperan que haga un retorno triunfal a su querido Cacique.