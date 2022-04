Pánico y confusión en juego de béisbol infantil en Estados Unidos tras un tiroteo (Video)

abril 26, 2022 - 12:05 pm

Un tiroteo se registró cerca de un juego de béisbol infantil en Estados Unidos, causando pánico en los presentes en el estadio.

Los peloteritos de la liga en Charleston, Carolina del Sur, vivieron momentos de angustia tras escucharse una ráfaga de disparos a las 8:45 pm durante el encuentro.

Algunos niños salieron corriendo para el dogout luego de las denotaciones, mientras que pequeños prefirieron quitarse al piso.

Padres y representantes de los peloteritos en las gradas del estadio intentaron resguardarse tras el tiroteo, donde no resultó nadie herido, según la policía de North Charleston.

Uno de los entrenadores del equipo dice que ya han solicitado que a North Charleston no se le permita organizar juegos recreativos en el parque debido a la violencia en el área.

