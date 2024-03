Pablo Sandoval recibió homenaje en San Francisco

252002

El venezolano Pablo Sandoval fue homenajeado antes del encuentro de su equipo Gigantes de San Francisco ante los Atléticos de Oakland de este martes 26 de marzo.

“El Panda” conectó imparable y recibió la ovación de la multitud que lo fue a ver como tantas veces en su carrera con los Gigantes, donde fue tres veces campeón de la Serie Mundial.

“Me dieron la oportunidad de vestir este uniforme un año más. Tuve un gran apoyo de los fanáticos. No sé si será mi último turno al bate aquí, pero fue increíble. Conseguir el hit fue lo más importante, no para mí, sino para los fanáticos. Todo el mundo piensa que estoy retirado. No lo estoy. Quiero seguir jugando. Hablaré con el gerente y veré qué pasa”, fueron las palabras de Sandoval.

Lee también: Jude Bellingham salvó a Inglaterra sobre el final en Wembley

Noticia al Día