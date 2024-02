Pablo Sandoval recibe invitación de los Gigantes de San Francisco al Spring Training

231398

El venezolano Pablo Sandoval acordó un contrato de Ligas Menores con los Gigantes de San Francisco, además de una invitación al Spring Training, de cara a la nueva temporada de las Grandes Ligas.

Sandoval no juega en la MLB desde 2021, cuando disputó 69 encuentros con los Gigantes de San Francisco, dejando una línea ofensiva de .178/.302/.342 con cuatro jonrones y 11 remolcadas. Ese mismo año, el 30 de julio, lo cambiaron a los Indios de Cleveland por Eddie Rosario. Finalmente fue dejado en libertad.

A pesar de que es solo una invitación al campo de entrenamiento, “Kung Fu Panda” hará todo lo posible por ganarse el puesto en el equipo donde supo ser campeón de la Serie Mundial en 3 ocasiones (2010, 2012 y 2014).

Lee también: A solo días del Campeonato Estatal Cross Country: Participarán corredores de siete categorías

Noticia al Día

Return of the Panda 🐼



Pablo Sandoval will join the Giants in spring training as a non-roster invitee, @PavlovicNBCS has learnedhttps://t.co/cWAJfPugtT