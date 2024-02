Orlando Magic retiró el número de Shaquille O’Neal

229597

La noche de este martes 13 de febrero se vivió una jornada histórica en el Kia Center, donde el Orlando Magic retiró oficialmente el #32 del histórico jugador Shaquille O’Neal.

O’Neal jugó un total de 19 temporadas en la NBA con seis equipos, siendo Orlando el inicio de su asombrosa carrera. Esta es la primera camiseta que retira la franquicia en su historia.

Shaq estuvo cuatro temporadas (1992-1996) luciendo estos colores. Luego pasó a Los Ángeles Lakers para formar una dupla con Kobe Bryant.

“Como basquetbolista, quiero ser recordado como uno de los jugadores más dominantes de la historia. Como persona, quiero ser recordado como un buen tipo. No importa lo de ‘Ganó esto o aquello’. Quiero que sepan que cuando un chico necesite zapatillas, se las enviaré”, manifestó la leyenda respecto a su legado en el baloncesto.

