Nuggets se adelantan en la serie con un Nikola Jokic indefendible

Los Nuggets de Denver derrotaron 112-97 a los Timberwolves de Minnesota para colocarse 3-2 en esta serie de playoffs de la NBA.

Nikola Jokic estuvo en modo MVP con 40 puntos, siete rebotes y 13 asistencias. Por su parte, Karl-Anthony Towns aportó 23 unidades, seis rebotes y cuatro asistencias.

El comisionado de la NBA, Adam Silver, le otorgó el Premio Jugador Más Valioso a Nikola Jokić (tercero de su carrera) previo al partido.

El próximo encuentro será el día jueves, cuando los actuales campeones intenten finiquitar la serie, mientras que Minnesota hará todo lo posible por forzar un séptimo y decisivo duelo.

