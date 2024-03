Novak Djokovic sufre inédita derrota en Indian Wells

243489

El número 1 del mundo, Novak Djokovic, cayó derrotado 4-6, 6-3 y 3-6 ante el italiano de 20 años Luca Nardi (123 del ranking ATP) por la tercera ronda del Masters 1000 de Indian Wells.

Luca Nardi entró en el cuadro principal de Indian Wells como Lucky Loser en lugar del argentino Tomás Etcheverry. Como éste era preclasificado, arrancó desde segunda ronda. Pasó a tercera y de esta manera se enfrentó a Djokovic.

Es la primera vez que el tenista serbio pierde ante un rival con un ranking tan bajo en un Masters 1000 o Grand Slam. Por su parte, cuando Novak Djokovic subió a la cima del ranking ATP, Luca Nardi tenía solo siete años de edad.

“Es un milagro. Soy un chico de 20 años, número cien del mundo, y acabo de ganar a Novak. Es una locura”, exclamó el joven italiano. Por otro lado, “Nole” comentó: “Jugó muy bien, mereció ganar. Lo que más me sorprendió fue mi nivel, fue malo, muy malo. Se juntaron las dos cosas: él tuvo un gran día, yo uno realmente malo”.

Noticia al Día

Hard to put this one in words 😊



One day from leaving site, lucky loser Luca Nardi pulls off one of the most unlikely upsets in recent history by defeating Djokovic at Indian Wells!#TennisParadise pic.twitter.com/x6gqnZQOoB