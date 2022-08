Novak Djokovic podría decir presente en el US Open 2022

agosto 16, 2022 - 5:44 pm

A Novak Djokovic se le abre una esperanza para jugar el US Open 2022 luego de que Estados Unidos rebaja algunos requisitos para los no vacunados.

El tenista serbio, actual número 7 del mundo pese a ganar Wimbledon, no está vacunado ni tampoco tiene intención de hacerlo -así lo reconoció él- por lo que su participación en Nueva York se daba ya por segura. Sin embargo a Djokovic se le ha abierto una vía por la que poder estar el Abierto de Estados Unidos.

EEUU, en concreto su Centro de Control de Enfermedades, ha explicado en los últimos días que piensa dejar de diferenciar entre personas vacunadas y no vacunadas y para ello va a quitar una serie de restricciones que tenían las personas que no estaban vacunadas, como es el caso de Djokovic. Antes, para entrar en Estados Unidos, se requería de una prueba de vacunación contra el COVID que el serbio hubiera sido imposible que mostrara. Ahora, y a falta de oficialidad, no se pedirá ese documento, aunque el asunto es cuándo se llevará a cabo esto.