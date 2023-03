Novak Djokovic disputará el US Open 2023

69805

El serbio Novak Djokovic podrá jugar en el US Open 2023, luego que el Senado votó para poner fin a las medidas de covid-19.

El ex número 1 del mundo no ha jugado tenis en los Estados Unidos desde que perdió la final del US Open de 2021, debido a las medidas introducidas por el Gobierno durante el punto álgido de la pandemia.

Cabe destacar que dicha noticia llega después que Estados Unidos terminó con las restricciones para las personas extranjeras no vacunadas de ingresar al país motivado por el covid-19.

Tras dos años de ausencia, el serbio podrá competir nuevamente por ganar el título de dicho certamen que se llevará a cabo el próximo mes de agosto.

El US Open será el último grand slam de la temporada 2023, por lo que será la oportunidad del serbio de convertirse en el tenista con mayor número de majors en la historia de esta disciplina.

Djokovic buscará desempatar a Rafael Nadal en dicho departamento de majors, y tras su ausencia en India Wells y en Miami, podrá reivindicarse en el US Open.