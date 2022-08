Novak Djokovic confirma que no participará en el US Open

agosto 25, 2022 - 11:25 am

El serbio Novak Djokovic anunció este jueves 25 de agosto que no participará en el US Open, que arranca el lunes, por no tener vacuna contra el covid -19.

«Lamentablemente, no podré ir a Nueva York en esta ocasión para el US Open. ¡Buena suerte a mis colegas jugadores!. Me mantendré en buena forma y con un estado de ánimo positivo esperando poder volver a la competición», escribió el serbio en Twitter, que hasta el último momento esperó un cambio de las medidas sanitarias que imponen la vacunación contra el covid-19 para entrar en territorio estadounidense.

Sadly, I will not be able to travel to NY this time for US Open. Thank you #NoleFam for your messages of love and support. ❤️ Good luck to my fellow players! I’ll keep in good shape and positive spirit and wait for an opportunity to compete again. 💪🏼 See you soon tennis world! 👋🏼

— Novak Djokovic (@DjokerNole) August 25, 2022