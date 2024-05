Novak Djokovic clasificó a cuartos de final de Ginebra el día de su cumpleaños

El actual número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, venció por 6-3 y 6-3 al alemán Yannick Hanfmann para clasificar a los cuartos de final del ATP 250 de Ginebra el día de su cumpleaños.

Al finalizar el partido, la organización del torneo le regaló a ‘Nole’ un pastel para celebrar su cumpleaños 37 y su victoria número 1100 de su carrera.

“La clave fue el cumpleaños. Creo que mi cumpleaños probablemente no sería el mismo si no ganara el partido. Es agradable estar aquí por primera vez. Tengo a mi familia aquí viniendo a apoyar. Crecí con mis tíos y mis dos primos durante la mayor parte de mi vida. No tenemos la oportunidad de vernos mucho. Es realmente bueno. Estoy disfrutando de tiempo de calidad dentro y fuera de la cancha. Muchas gracias a todos por cantar la canción del feliz cumpleaños. Eso realmente me conmovió”, fueron las palabras del cumpleañero.

