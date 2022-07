Novak Djokovic clasifica a la final de Wimbledon

julio 8, 2022 - 1:40 pm

Novak Djokovic, el campeón defensor de Wimbledon, derrotó el viernes al británico Cameron Norrie por 2-6, 6-3, 6-2 y 6-4 , clasificándose para su 32ª final de un Grand Slam.

El serbio, número 3 del mundo, necesitó dos horas y 34 minutos para imponerse al jugador local respaldado por el público de la pista central del All England Club londinense.

One step away from a fourth consecutive Wimbledon title. @DjokerNole defeats Cameron Norrie 2-6, 6-3, 6-2, 6-4 to reach his eighth final at The Championships #Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/wVXnsfKrIN

El serbio se enfrentará en la final al controvertido australiano Nick Kyrgios, que se clasificó directamente cuando el español Rafael Nadal anunció el jueves su retirada debido a una lesión en la zona abdominal.

«Esperemos que la experiencia juegue a mi favor», afirmó Djokovic, que a sus 35 años buscará su 21ª victoria en un Grand Slam frente al 40º tenista del mundo, quien no ha disputado nunca una final en uno de los grandes torneos.

"One thing is for sure, there's going to be fireworks" ​🎆@DjokerNole is excited for his battle with @NickKyrgios on Sunday#Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/jU0m3PkJFf

— Wimbledon (@Wimbledon) July 8, 2022