Nombran a Erling Haaland como Jugador del Mes en la Premier League

septiembre 16, 2022 - 1:10 pm

El delantero noruego del Manchester City, Erling Haaland, fue nombrado Jugador del Mes de agosto en la Premier League, gracias al excelente rendimiento que mostró en el campo.

What a start to life in the #PL 👏@ErlingHaaland is August's @EASPORTSFIFA Player of the Month after 9️⃣ goals in his first 5️⃣ matches!#PLAwards | @ManCity pic.twitter.com/s22u5xFoQn

— Premier League (@premierleague) September 16, 2022